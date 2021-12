Terapia infiltrativa artrosi, c'è la Medicina rigenerativa

L'artrosi, malattia cronica frequente nella popolazione italiana e principale causa di disabilità dell'anziano, è al centro del convegno 'La terapia infiltrativa nelle artrosi distrettuali: le nuove frontiere', in programma sabato 18 dicembre nella sede di Bologna di Medinforma, che promuove l'evento in collaborazione con Simg e il patrocinio dell'Ordine dei Medici. In Italia sono colpiti oltre cinque milioni di cittadini, con proiezioni che indicano una crescita esponenziale della malattia nei prossimi anni e della spesa socio-sanitaria. Di conseguenza, sarà in crescita il numero già molto alto di protesi impiantate: l'Italia infatti si attesta tra i primi paesi in Europa con oltre 200 mila interventi l'anno.

Se da un lato la sostituzione dell'articolazione con una protesi parziale o totale può essere la soluzione ad una limitazione funzionale grave e invalidante, la possibilità di trattare efficacemente la sintomatologia dolorosa con terapie farmacologiche e/o fisioterapiche coadiuvate da infiltrazioni articolari potrebbe permettere un minor ricorso alla chirurgia protesica, contribuendo a contenere i notevoli costi sopportati dal Ssn. La risposta può arrivare dalla medicina rigenerativa: oltre al noto acido ialuronico, vengono proposte innovative infiltrazioni di concentrati piastrinici e cellule mesenchimali prelevate dal tessuto adiposo o dal midollo osseo del paziente stesso.

"Le articolazioni sono cerniere che con il tempo vanno incontro ad una fisiologica usura e, se utilizzate poco o male, possono alterarsi, per cui talora bisogna sostituirle per permettere lo svolgimento delle azioni di vita quotidiana ed in alcuni casi anche una ripresa di attività fisiche e sportive. Un corretto stile di vita e un tempestivo e adeguato trattamento permettono di ridurre le sofferenze e quindi i costi sanitari", spiega il chirurgo ortopedico Lucio Catamo, coordinatore scientifico del convegno. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell'Ordine di Medici di Bologna, Luigi Bagnoli, si confronteranno sul tema ortopedici, fisiatri, medici dello sport e di medicina generale: responsabile dell'evento Maurizio Fontana, relatori Daniele Sarti, Donato Zocchi, Massimiliano Mosca, Emanuele Vocale, Andrea Soldati, Francesco Perdisa, Alessandro Russo.