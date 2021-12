Covid: E-R, oltre mille pazienti ricoverati negli ospedali

In Emilia-Romagna ci sono ad oggi più di mille persone ricoverate negli ospedali, tra terapie intensive e reparti Covid, per la sindrome causata dal Sars-Cov2. Non accadeva da maggio. È quanto emerge dal bollettino della Regione che registra anche altri 14 decessi con Covid-19, di età compresa tra 58 e 96 anni, e 1.661 nuovi positivi su oltre 39mila tamponi delle ultime 24 ore.

In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.886. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 (-1 rispetto a ieri), 921 quelli negli altri reparti Covid (+30).

Per quanto riguarda i contagi giornalieri, la provincia di Bologna è in testa con 324 nuovi casi (più altri 49 del circondario imolese), seguita da Modena (309), Reggio Emilia (234) e Rimini (210). Complessivamente i casi attivi sono 29.545 (+708), di cui il 96,6% in isolamento domiciliare.