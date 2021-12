Telethon: anche nelle piazze E-R i Cuori di cioccolato

Torna la Maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai, dal 12 al 19 dicembre, e torneranno anche nelle piazze dell'Emilia-Romagna i Cuori di cioccolato, distribuiti il 12, 18 e 19 dicembre dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e altre associazioni, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Il Cuore di cioccolato si potrà comprare con una donazione minima di 12 euro. I Cuori sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall'azienda torinese Caffarel.

Ogni Comune può sostenere la Fondazione principalmente in quattro modi: organizzando un banchetto di raccolta fondi per la distribuzione dei Cuori di cioccolato durante la campagna di Natale; organizzando un evento\banchetto di raccolta fondi in un altro momento dell'anno; distribuendo i prodotti solidali all'interno del Comune o utilizzandoli come regalo per i dipendenti; con una donazione tramite delibera della Giunta comunale.