Monumenti Aperti a Ferrara, in streaming video lavori scuole

(ANSA) - FERRARA, 09 DIC - Quinta edizione ferrarese di Monumenti Aperti, sabato 11 e domenica 12 dicembre dalle 16, in formato digitale, in linea con l'anno precedente: i video dei lavori, realizzati da allieve e allievi degli Istituti Comprensivi coinvolti (24 classi, circa 600 alunni), saranno trasmessi in streaming sui canali Facebook e YouTube di Monumenti Aperti e di Ferrara Off Teatro. Sul canale YouTube i materiali sono destinati a rimanere, costituendo un vero e proprio archivio di informazioni ed esperienze sempre accessibili.

Tema dell'edizione 2021 è 'Scuola di Libertà' e per la realtà ferrarese si traduce nella realizzazione di una narrazione digitale dedicata all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, per questa occasione oggetto di una rivisitazione in chiave contemporanea di Luigi Dal Cin: lo scrittore ferrarese ha favorito l'incontro tra il poema cavalleresco e il pubblico dei giovanissimi. I luoghi selezionati sono il Museo Nazionale Archeologico, Palazzo Paradiso (il Teatro anatomico e la tomba di Ariosto), il Castello Estense (il cortile, l'imbarcadero, le cucine e il giardino degli aranci), Piazza Ariostea, l'Ex Teatro Verdi, Casa Minerbi, il Museo della Cattedrale, il Teatro Comunale, Casa Romei, la Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti, Casa Ariosto, Il Museo di Schifanoia, la Palazzina Marfisa d'Este e il Civico Lapidario. (ANSA).