Incidente stradale nel Reggiano, muore 71enne

Incidente mortale a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Intorno alle 10 di stamattina un 70enne ha perso la vita sulla strada Pedemontana - all'altezza della variante 11 nei pressi del distributore nella frazione di Chiozza - dove con la sua auto si è scontrato contro un camion. L'impatto è stato fatale all'automobilista, illeso invece il camionista. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale del corpo unico Tresinaro Secchia i quali stanno indagando sulla dinamica. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe invaso all'improvviso la corsia opposta dove si è verificato lo scontro col tir. Da chiarire le cause, al vaglio l'ipotesi di un malore che potrebbe aver colto il conducente della vettura. La vittima - Silvano Ferri, il suo nome - era notissimo in paese per la sua longeva attività di volontario di croce rossa locale nonché padre di Marco, ex vicesindaco di Scandiano, cardiologo e ora direttore del distretto sanitario locale dell'Ausl.