Quasi 100 orologi falsi sequestrati al Marconi di Bologna

La maggior parte sono Rolex, 68 esemplari, poi ci sono 13 Audemars Piguet e 7 Patek Philippe, tutti ben fatti e in grado di ingannare l'occhio di un normale acquirente. Sono gli 88 gli orologi di marca, tutti contraffatti, sequestrati all'aeroporto Marconi di Bologna da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane. A trasportarli era un 34enne di origine ghanese proveniente da Istanbul.

L'uomo, finora incensurato e senza una residenza in Italia, è stato denunciato per ricettazione e introduzione nel territorio dello Stato di prodotti falsi, reati che in caso di condanna prevedono pene da 1 a 8 anni di reclusione. Il viaggiatore è stato controllato -spiegano gli investigatori- perché la rotta in arrivo dalla Turchia, insieme a Casablanca-Bologna, è tra quelle che vengono monitorate con particolare attenzione, in quanto spesso utilizzate da corrieri per portare in Italia merce contraffatta. Il carico illegale era in parte nei bagagli e in parte addosso all'uomo. Tutti gli orologi erano corredati di confezioni, certificati di garanzia, libretti d'uso e anche delle buste riportanti i marchi. Solo le perizie di esperti hanno permesso di accertare che si trattava di falsi. L'ipotesi è che fossero destinati al mercato illegale dei preziosi.