Natale: torna il 'Concerto di Beneficenza' a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 07 DIC - Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, l'8 dicembre torna uno degli appuntamenti "classici" del periodo prenatalizio ferrarese: il Concerto di Beneficenza organizzato dal Comando operazioni aerospaziali al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. Il filo conduttore che caratterizzerà la performance della Fanfara della Prima Regione Aerea di Milano diretta da Antonio Macciomei sarà la musica per il cinema, soprattutto quella firmata da Ennio Morricone. Al concerto parteciperanno il trombettista Nello Salza, la "tromba del cinema italiano", e il soprano Giulia Pierucci.

L'ingresso è gratuito o a offerta libera: lo scopo del concerto è quello di raccogliere fondi, con la collaborazione dell'Avis Provinciale di Ferrara, per alcune associazioni non-profit radicate nel territorio, come l'Associazione Nati Prima, Gruppo Estense Parkinson e Associazione Malattia Alzheimer.

Il programma musicale comprende alcuni capolavori di Morricone tratti dai film Mission, Il Segreto del Sahara, La leggenda del pianista sull'oceano, Il buono, il brutto, il cattivo, Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta il west e tanti altri scritti dal compositore romano scomparso lo scorso anno.

Inoltre, per la prima volta in assoluto, sarà eseguita la suite di Sandro Di Stefano "Rota, 110 e l'ODE", dedicata alla figura del compositore Nino Rota. (ANSA).