Musica: la violinista Anna Tifu a Modena, Sulmona e Genova

(ANSA) - BOLOGNA, 07 DIC - Una delle più apprezzate virtuose italiane del violino, Anna Tifu, sarà al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena il 9 dicembre alle 20.30 assieme alla Kharkiv Symphony Orchestra. Il programma permetterà alla trentacinquenne artista cagliaritana, vincitrice nel 2007 del Concorso Internazionale George Enescu, di mostrare le sue doti di virtuosa con brani dalle scuole nazionali europee fra otto e novecento: il Poème Op. 25 di Ernest Chausson, la Tzigane Op. 76 di Maurice Ravel, la Zingaresca Op. 20 di Pablo de Sarasate.

Interprete raffinata e apprezzata in tutto il mondo, Anna Tifu ha debuttato giovanissima: a soli 12 anni ha eseguito il Concerto per violino di Bruch alla Scala di Milano e a 14 anni ha vinto il primo premio al Concorso Viotti. Nella seconda parte della serata la Kharkiv Symphony Orchestra, che per motivi legati a Covid sostituisce l'annunciata Odessa Philharmonic Orchestra, eseguirà la Suite ceca Op. 39 di Antonin Dvorak e la Sinfonia N. 1 Op. 25 "Classica" di Sergej Prokofiev. Il concerto sarà diretto da Yuriy Yanko, direttore principale dell'orchestra di Kharkiv dal 2004.

Gli stessi interpreti col medesimo programma suoneranno il 12 dicembre al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona e il 13 al Teatro Carlo Felice di Genova per la stagione concertistica della Giovine Orchestra Genovese. (ANSA).