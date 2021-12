Covid: quattro discoteche chiuse per cinque giorni in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - Quattro discoteche sono state chiuse nel fine settimana in Emilia-Romagna per il mancato rispetto delle normative di contrasto al Covid.

In Riviera il provvedimento è toccato Peter Pan e Living due noti locali di Misano Adriatico, sanzionati dai carabinieri di Riccione, che hanno intensificato le attività di controllo.

Stesso provvedimento, ovvero cinque giorni di stop, anche per due locali di Bologna, il Soda Pops in centro e il Matis a Casteldebole, dove la polizia ha trovato più gente di quella prevista dalle norme sulla capienza, scarso rispetto del distanziamento, gran parte degli avventori senza mascherina.

(ANSA).