Covid: code all'Hub vaccinale aperto in fiera a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - Code nel primo giorno di attività dell'Hub vaccinale aperto al padiglione 33 della Fiera di Bologna. A quanto appreso nel tardo pomeriggio, in particolare, si è formata una fila consistente che si è allungata fin fuori dalla struttura comportando attese anche rilevanti.

Sulla giornata all'Hub della Fiera sono intervenuti, con una nota, i consiglieri regionali della Lega, Michele Facci e Daniele Marchetti che hanno commentano quanto accaduto. "Sono mesi che si parla di necessità di una terza dose - osservano - ma la Sanità regionale arriva come al solito impreparata.

Assurdo chiamare le persone a vaccinarsi e farle attendere in piedi al freddo". Poi aggiungono gli esponenti del Carroccio, "si trattava, tra l'altro, in gran parte di persone anziane. Gli hub, aperti in ritardo, non coprono tutta l'area metropolitana" hanno concluso Facci e Marchetti. (ANSA).