Accoltella amico durante lite,arrestato per tentato omicidio

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - Una lite banale scoppiata fra un gruppo di amici, che si erano ritrovati per pranzo e avevano alzato un po' troppo il gomito, era degenerata in un'aggressione a coltellate. A farne le spese era stato un 45enne di origine moldava, colpito al collo e ferito gravemente da un connazionale. L'uomo, un 33enne che subito dopo si era allontanato, è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio.

L'episodio era avvenuto lo scorso 20 novembre a Budrio, nel Bolognese, a casa di un altro cittadino moldavo conoscente della vittima e dell'aggressore. Il 33enne aveva poi cercato di fare perdere le proprie tracce, cambiando casa, tagliandosi i capelli e procurandosi documenti falsi. Il 30 novembre stava raggiungendo la stazione di Bologna, forse per trasferirsi, quando è stato bloccato dalla Squadra Mobile e portato in carcere. Il ferimento, con un coltello da cucina, era stato l'epilogo di una discussione scoppiata probabilmente per lo stato di alterazione dovuto all'alcol. Un altro dei partecipanti al pranzo aveva tentato di accompagnare l'amico ferito in ospedale, ma durante il tragitto si era visto costretto per le condizioni a chiedere aiuto al 118, che li aveva raggiunti sulla tangenziale e portato d'urgenza il 45enne al Maggiore. L'uomo era stato operato per una perforazione della giugulare e dell'esofago e ricoverato in terapia intensiva, per poi migliorare solo dopo alcuni giorni. (ANSA).