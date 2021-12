Sanità:E-R, posata prima pietra ospedale dedicato alla donna

(ANSA) - BOLOGNA, 04 DIC - Una pietra costruita con i mattoncini di Lego dai bambini per dare il via alla costruzione del Mire-Maternità e infanzia di Reggio Emilia, un ospedale dedicato alla cura della donna. Nel progetto, inaugurato stamane, sono stati investiti più di 40 milioni di euro e verrà realizzato grazie alla collaborazione tra le istituzioni, la Ausl di Reggio Emilia, lo studio Binini Partners, che si è occupato della progettazione, e la onlus CuraRe.

La struttura, che si svilupperà su 5 piani, ha l'obiettivo di diventare un riferimento per la provincia, ma anche una sede per le attività di formazione, ricerca e insegnamento. Ci sarà inoltre una sezione dedicata alla gestione della fisiologia del parto -il centro nascita - che sarà gestita in modo autonomo dalle ostetriche.

Secondo la Regione Emilia-Romagna, il centro sarà in grado di coniugare l'umanizzazione del parto, seguendo il travaglio naturale secondo i desideri della donna, con la massima sicurezza, in un ambiente dove sarà disponibile l'assistenza medica intensiva. "È un traguardo raggiunto grazie a tutta la comunità reggiana - ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - è un progetto di qualità e di innovazione tecnologica per una medicina del territorio sempre più forte e che metta al centro la persona". (ANSA).