Covid: 1.610 nuovi casi in Emilia-Romagna, 12 decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 04 DIC - Sono 1.610 - 461.740 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 40.058 tamponi eseguiti. Tra i contagiati - l'età media è di 40,6 anni - 770 sono asintomatici individuati grazie all'attività di tracciamento e screening. Si contano ancora dodici vittime, mentre il numero dei ricoverati è sostanzialmente stabile.

Sul territorio il Bolognese riporta 391 nuovi casi, seguito dal Ravennate (204), dal Modenese (181), dal Riminese (168), dal Ferrarese (139), dal Reggiano (123), dal Forlivese (113), dal Cesenate (106), dal Parmense (81), dal Piacentino (62) e dal Circondario Imolese (42). In aumento di 903 unità le persone guarite mentre i malati effettivi crescono di 695 unità, a quota 24.237: di questi, in isolamento a casa, 23.457 (+677), il 96,8% del totale .

Da ieri si registrano dodici decessi: uno in provincia di Piacenza, uno nella provincia di Parma, uno nella provincia di Ferrara e uno nell'Imolese; sei in provincia di Bologna e due nella provincia di Ravenna. Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena e Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i morti sono stati 13.822.

Sostanzialmente stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 77, due in più rispetto a ieri. In crescita di 16 unità, invece, quelli ricoverati negli altri reparti Covid, giunti a quota 703.

Sul fronte vaccinale, al primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 7.536.156 dosi: sul totale sono 3.563.355 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi , invece, sono 625.927. (ANSA).