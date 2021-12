Università: Cordeddu direttore rivista 'Studi di Estetica'

(ANSA) - BOLOGNA, 03 DIC - La rivista internazionale 'Studi di Estetica' ha nominato come nuovo direttore responsabile il giornalista professionista Massimiliano Cordeddu. Giovanni Matteucci, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna, continuerà a rivestire il ruolo di direttore editoriale della rivista, fondata da Luciano Anceschi nel 1973 e attualmente pubblicata dalla casa editrice Mimesis.

Cordeddu ha una lunga esperienza sia come addetto stampa in ambito istituzionale pubblico che nel settore privato. Nel 2015 ha lavorato nell'ufficio stampa dell'ex ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti. Successivamente è stato nominato direttore responsabile del periodico toscano 'Corriere Elbano'. Nel 2019/20 torna a Bologna e lavora come addetto stampa per il Gruppo Pd all'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

Attualmente è il coordinatore editoriale della rivista del CUBo (Circolo Universitario Bolognese). Tra le tante collaborazioni a livello nazionale, da un anno si occupa come volontario della comunicazione delle Cucine popolari fondate da Roberto Morgantini.

'Studi di Estetica' è disponibile sia in edizione cartacea che in formato elettronico. La sezione 'Articles' è dedicata agli aggiornamenti e approfondimenti monografici (sono consultabili online le 'call for papers'). Le altre cinque sezioni della rivista sono: 'Miscellaneous' (saggistica varia), 'Reviews' (recensioni), 'Surveys' (panoramiche bibliografiche su temi rilevanti), 'Breaking points' (dibattiti su questioni centrali dell'estetica) e 'Book Forums' (la sezione di discussione a più voci su studi di particolare significato e interesse). 'Studi di Estetica' fa parte delle riviste di fascia 'A' dell'Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca (Anvur) ed è indicizzata in Scopus, il database di riassunti e citazioni per articoli di pubblicazioni riguardanti la ricerca. (ANSA).