Il Trio di Parma in concerto a Parma e a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 DIC - Eccellenza della musica da camera a livello internazionale, il Trio di Parma sarà protagonista al Teatro Regio di Parma, 4 dicembre alle 20.30, per la stagione della Società dei Concerti e il 6 dicembre, sempre alle 20,30, all'Auditorium Manzoni di Bologna per i Concerti di Musica Insieme, per due appuntamenti molto attesi.

Il gruppo, formato da Ivan Rabaglia al violino, Enrico Bronzi al violoncello e Alberto Miodini al pianoforte, nel 2020 ha festeggiato il trentennale della sua attività artistica, nell'anno in cui Parma era Capitale Italiana della Cultura e in quello in cui la Fondazione bolognese gli stava dedicando un ritratto interrotto dalle chiusure dei luoghi di spettacolo a causa della pandemia. Il loro ritorno sui palcoscenici rappresenta quindi ancor più simbolicamente il riannodarsi di un discorso interrotto, la ripresa di un applauso sospeso. I tre strumentisti, il cui talento è riconosciuto dalle numerose esibizioni al fianco di orchestre e nei principali teatri, interpreteranno il Trio Op.8 di Johannes Brahms composto tra il 1853 e il 1854 ed eseguito nella seconda versione del 1891 e il Trio Op. 50 di Piotr Ilic Ciajkovskij, composto tra il 1881 e il 1882, dedicato alla memoria dell'amico pianista Nicolaj Rubinstejn appena scomparso.

Due capolavori della musica da camera del secondo Ottocento, nati sullo sfondo di circostanze diverse e frutto di due approcci del tutto differenti: alla naturale vocazione di un giovane Brahms al genere cameristico, di cui il Trio Op. 8 costituisce la prima prova matura, si contrappone l'avversione da parte di Ciajkovskij rispetto all'accostamento timbrico tra archi e pianoforte (e infatti nella sua produzione il Trio Op.

50 costituisce un unicum). (ANSA).