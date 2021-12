Ambiente: Conserve Italia verso il packaging ecologico

(ANSA) - BOLOGNA, 03 DIC - Attenzione alla questione ambientale, in tutti i passaggi della filiera, per ridurre le emissioni di anidride carbonica. È quanto emerge dalla presentazione, all'hotel Majestic di Bologna, del report di sostenibilità 2021 di Conserve Italia, il consorzio bolognese che si occupa di trasformazione alimentare composto da 40 cooperative agricole e che associa 14.000 produttori.

"Ci occupiamo di sostenibilità ambientale già dal 2004 - ha detto Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia - ma la nostra è anche economica e sociale, che significa tra le altre cose un corretto avvio al lavoro per i nostri 3.000 collaboratori".

Secondo il documento, l'attenzione alla sostenibilità ambientale inizia già durante la fase agricola, la prima della filiera, attraverso l'ottimizzazione del consumo idrico, la riduzione dell'uso dei fertilizzanti e il ricorso all'agricoltura di precisione. In seguito, si spiega come gli stabilimenti utilizzino fonti di energia rinnovabile.

"Utilizziamo la fonte eolica per coprire il fabbisogno energetico per la lavorazione di tutti i prodotti Valfrutta", ha aggiunto Rosetti. Ogni anno, inoltre, vengono recuperate 50.000 tonnellate di residui, scarti della produzione che vengono destinati all'alimentazione zootecnica e alla produzione di energia. Negli ultimi passaggi della filiera viene ridotto, secondo il report, l'uso della plastica con investimenti sul packaging ecosostenibile. L'ultimo passaggio riguarda i trasporti e viene messo in evidenza l'uso crescente dell'utilizzo del treno e del sistema multimodale. (ANSA).