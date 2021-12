Tour Tivùsat con digitale via satellite su Appennino emiliano

Farà tappa anche sull'Appennino emiliano - a Porretta nel Bolognese, a Castelnovo ne' Monti nel Reggiano e a Bobbio, nel Piacentino - il tour nazionale 'On the road' di Tivùsat per promuovere la Tv digitale terrestre via satellite in vista dello 'switch off' e della nuova Tv Digitale.

I tre comuni sono stati aggiunti al tour grazie a un accordo con Corecom, Lepida e Regione Emilia-Romagna.

Cominciato il 30 settembre scorso il viaggio di Tivùsat ha già toccato molte città di tutte le regioni italiane e si avvia verso la conclusione, prevista domenica a Porretta, il 3 e il 4 dicembre si fermerà Castelnovo ne' Monti dopo avere toccato Bobbio, lo scorso 28 novembre. L'obiettivo è quello di far conoscere la piattaforma Tivùsat ai residenti in alcune zone dell'Appennino, alle prese, talvolta, con un segnale televisivo terrestre non ottimale a causa della complessa conformazione del territorio.

In un'ottica di servizio ai cittadini, e grazie ad accordi specifici, è stato possibile inserire nella piattaforma di tivùsat, accanto a tutta l'offerta digitale terrestre in alta definizione, anche il segnale del Tg Regionale.

Più del 10% delle famiglie italiane riceve oggi la tv via satellite grazie a Tivùsat, con oltre 4 milioni di smartcard attivate e 6 milioni di spettatori. Lanciata nel 2009 e gestita da Tivù - società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV locali e Aeranti Corallo - Tivùsat permette di raggiungere tutte le aree del territorio, anche quelle che, per ragioni orografiche, risultano di difficile copertura. (ANSA).