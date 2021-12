Imprese: Unioncamere E-R, in aumento quelle giovanili

Tornano a salire le imprese giovanili in Emilia-Romagna. A fine settembre erano 28.453, con un incremento rispetto al 30 settembre 2020 di 527 unità (+1,9%). L'aumento deriva soprattutto dalla crescita delle ditte individuali (in aumento di 414 unità, +1,9%). A rilevarlo è l'analisi dei dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio elaborati da Unioncamere regionale, che nota come all'allargamento della base imprenditoriale giovanile abbiano contribuito le misure varate a sostegno delle imprese e una sempre più piena ripresa delle attività.

Si conferma così l'inversione di tendenza registrata nei precedenti trimestri del 2021, che ha interrotto l'andamento che si registrava dal 2012. Il trend delle imprese giovanili varia se si considerano due sottoinsiemi non disgiunti: le imprese di giovani donne e quelle di giovani stranieri. A fine settembre le imprese giovanili femminili erano giunte a quota 7.816 pari al 27,5% delle imprese giovanili regionali e in aumento dello 0,6% rispetto a un anno fa. Invariate le imprese giovanili straniere: sono 7.692, il 28,1% delle imprese giovanili dell'Emilia-Romagna. (ANSA).