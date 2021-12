Cinema: ad aprile 2022 la 7/a edizione Ferrara Film Festival

Si terrà dal 2 al 10 aprile 2022 la settima edizione del Ferrara Film Festival, come sempre esclusivamente in presenza: "Sarà più ambizioso, più maturo e con una struttura decisamente migliorata", anticipa il direttore Maximilian Law. Tra le principali novità della prossima edizione, oltre ad un numero di eventi collaterali raddoppiato rispetto agli anni precedenti, ci sarà una nuova categorizzazione dei film in concorso, con una netta e migliore divisione tra i prodotti commerciali e i prodotti più autoriali: "Questo - dice Law - servirà non solo a rendere più chiaro al pubblico che tipo di film scegliere di visionare, ma anche a non discriminare i film in base alla propria provenienza geografica".

I film di natura più commerciale verranno inseriti nella nuova categoria 'Premiere Event', per quelli di natura più autoriale ci sarà 'Premiere Autore' e i documentari ricadranno nella categoria 'Premiere Docu'. I film collegati con i temi di Unicef, partner ufficiale del festival. faranno parte di un'apposita sezione, e 'Premiere Emilia-Romagna' promuoverà le opere prodotte in regione. Infine 'Premiere Retro' valorizzerà la storia del Cinema, con retrospettive su personaggi di fama mondiale, come quelle dedicate quest'anno a Mike Newell e a Miranda Richardson. Un'ulteriore novità riguarda il coinvolgimento degli spazi aperti che Ferrara offre, tra cui piazze, giardini, cortili pubblici, con l'allestimento dei 'Cine Village' per coinvolgere meglio il pubblico e la città e includere una serie di attività a tema cinematografico, come iniziative di beneficenza ed educative. (ANSA).