Aeroporti: Postacchini (Bologna), viviamo stagione disdette

"Stiamo vivendo una stagione di disdette. Quindi da qualche giorno si è ricominciato ad annullare". Lo ha detto Enrico Postacchini, presidente dell'Aeroporto Marconi di Bologna, parlando della situazione dei voli e del turismo con la quarta ondata. In realtà anche nei voli, come nell'economia, "c'è la ripresa, però adesso il mercato mondiale si sta in qualche modo riattorcigliando e quindi prima che guarisca tutto il mondo il traffico purtroppo non riprende". Incidono i cambi di norme da Paese a Paese? "Tutto incide - sottolinea Postacchini, a margine di un evento di Ascom Confcommercio Bologna di cui è presidente - Il cambio di regole continuo incide ancora di più, perché crea l'illusione, crea le prenotazioni, poi le disdette. Stiamo vivendo una stagione di disdette. Quindi da qualche giorno si è ricominciato ad annullare". Questo vale sia per i voli sia per il turismo, "i comparti che per primi hanno risentito subito dell'impatto delle nuove normative". (ANSA).