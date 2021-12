Lundini a Bologna con Il mansplaining spiegato a mia figlia

Parte dall'Emilia-Romagna, con una settimana interamente sold out, il primo tour nei grandi teatri di Valerio Lundini, personaggio dell'anno e al secondo posto con il suo spettacolo tra gli eventi più venduti di Ticketone. Dopo il debutto questa sera a Bibbiano, Lundini arriverà al Teatro Celebrazioni di Bologna il 2 e il 3 dicembre con il suo spettacolo "Il mansplaining spiegato a mia figlia - Tour nei bei teatri".

Per la prima volta gli sketch surreali, le canzoni, i giochi satirici di parole e gli effetti speciali multimediali firmati con il suo inconfondibile stile andranno in scena a teatro. Con "Una pezza di Lundini" il comico e conduttore romano ha portato nella televisione italiana un inedito, rinnovato e originale late night comedy, con servizi surreali lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e dai cliché. Con "Il mansplaining spiegato a mia figlia - Tour nei bei teatri" il pubblico avrà modo di scoprire dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un nuovo fuoriclasse della risata inaspettata che vanta, lontano dalla tv, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, ma anche dell'esperienza come fumettista e autore (e non solo) in radio. (ANSA).