Il duo Thiemann-Rambaldi per Conoscere la musica a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 DIC - Decimo e penultimo concerto per la stagione 2021 dell'associazione "Conoscere la Musica - Mario Pellegrini" di Bologna quello in programma 2 dicembre alle 20.30 alla Sala Biagi. Protagonisti il violoncellista tedesco Felix Eugen Thiemann e la pianista Francesca Rambaldi, per un singolare omaggio a Johannes Brahms che coinvolge anche Nadia Boulanger e Zoltan Kodaly per le voci. Si tratta di un duo molto collaudato: i due musicisti si sono incontrati nel 2013 alla Hochschule für Musik und Theater a Lipsia e formano da allora un duo stabile. Si sono esibiti in diversi festival di musica da camera in Germania, Italia, Francia, Cina. Entrambi hanno fatto parte di Yehudi Menhuin Live Music Now, associazione il cui scopo sociale è di portare la musica in luoghi particolari come ospedali, carceri e case di riposo.

Thiemann e Rambaldi apriranno il loro concerto con Sei Lieder del compositore tedesco nella trascrizione per violoncello e pianoforte di Norbert Salter e David Geringas, grazie alla quale si avrà la migliore dimostrazione della classica affermazione che il violoncello è lo strumento più vicino alla voce umana.

Particolarità riscontrabile anche nei rarissimi Trois pièces pour violoncelle et piano della compositrice e didatta francese Nadia Boulanger (1887-1979), che fu maestra fra gli altri di George Gershwin, Leonard Bernstein, Philip Glass e Astor Piazzolla, e nello struggente Adagio per violoncello e pianoforte dell'ungherese Zoltan Kodaly. Concluderà il concerto la Sonata in mi minore per violoncello e pianoforte op. 38 di Johannes Brahms, la più intima e la più introversa fra le due sole Sonate che il grande compositore amburghese ha dedicato al violoncello. (ANSA).