Ginnastica: Finali Nazionali Winter Edition, al via 2^ edizione

Pochi giorni al via della 2^ Edizione delle Finali Nazionali di Ginnastica 2021, l'evento, organizzato da Esatourgroup e Pesaro Gym 2019, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI), con il Comune di Rimini, con il CONI Regionale Emilia Romagna e con Italian Exhibition Group che ospita la manifestazione. Il 4, 5 e 6 dicembre in pedana le competizioni di Ginnastica Artistica e Ginnastica Ritmica, mentre il 7 e l'8 si aggiungeranno da protagonisti anche gli atleti della Ginnastica Acrobatica e del Parkour.

Con 5200 iscritti, è stato l'unico evento organizzato in zona rossa nel 2020 nel pieno rispetto delle regole anti Covid e la costanza ha premiato gli organizzatori che in questa 2^ edizione hanno visto aumentare il numero delle adesioni di più 18% rispetto al 2020 (il biglietto costa 15 euro al giorno, acquistabile su Vivaticket, sotto i 6 anni l'ingresso è gratuito).

Alla luce delle recenti disposizioni governative l'organizzazione conferma che atleti over 12, tecnici e tesserati regolarmente iscritti alle competizioni dal 4 all' 8 dicembre potranno accedere alle Finali Nazionali Silver Winter Edition Rimini 2021 muniti di Green Pass Base. Gli Under 12 dovranno presentare regolare autocertificazione. A partire dal giorno 6 dicembre il pubblico potrà accedere soltanto se munito di Green Pass Rinforzato, il 4 e il 5 con il Green Pass attualmente in vigore. Sono esenti da Green Pass gli under 12.

Sicurezza garantita, anche in termini di procedure sanitare, dagli oltre 50 volontari che ogni giorno lavorano con energia e competenza per far rispettare le regole. Sono 3 i padiglioni della Fiera di Rimini coinvolti nell'evento, un'area commerciale aperta a tutti insieme a vari punti di ristoro, n. 2 palchi premiazioni e n. 190 giudici coinvolti da tutta Italia.

Per seguire l'evento e restare sempre aggiornati sulle ultime novità, è possibile seguire Ginnastica in Festa sul sito www.ginnasticainfestarimini.it e sui social tramite la Pagina Facebook ufficiale (Ginnastica in Festa Rimini), i profili Twitter (@GIF_Rimini) e Instagram (@ginnasticainfestarimini).

