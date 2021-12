Covid: altri 1.100 contagi in E-R e sei morti

Altri 1.117 casi di Coronavirus su quasi 36mila tamponi in Emilia-Romagna e sei morti, mentre si registra un calo dei ricoverati. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 40,1 anni, 474 sono asintomatici e tra le province al primo posto c'è Bologna con 288 casi compreso l'Imolese, seguita da Ravenna (169) e Rimini (160). I guariti sono 410 in più, i contagi attivi 21.510 (+701), il 96,5% in isolamento a casa. I deceduti sono un 79enne nel Piacentino, un 82enne nel Bolognese, un 64enne nel Ferrarese e tre in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 92 anni e due uomini di 72 e 80). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 76 (+1 rispetto a ieri), 667 quelli negli altri reparti Covid (-18).