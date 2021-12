Covid: a Parma niente concerto di Capodanno in piazza

Non ci sarà il tradizionale concerto, in Piazza Garibaldi a Parma, la sera di Capodanno. Lo ha deciso l'Amministrazione Comunale della città emiliana secondo cui "la pandemia continua ad intralciare la programmazione di eventi".

In particolare, viene osservato, "i dati relativi ai contagi e alla diffusione del virus, uniti alle incertezze della variante Omicron, hanno portato l'Amministrazione Comunale a prendere la sofferta decisione di rinunciare" al concerto nell'ultima notte del 2021.

Confermato, spiega invece l''Amministrazione parmigiana, il calendario di iniziative in programma per la rassegna 'Natale a Parma' i cui appuntamenti, nel dettaglio, saranno annunciati in una conferenza stampa prevista in Municipio venerdì mattina.