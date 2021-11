La Befana solidale per la Casa dei Risvegli Luca de Nigris

La 24esima edizione della Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli 'Luca De Nigris', la struttura dedicata alla riabilitazione, alla formazione e alla ricerca nel campo del coma, nata dall'incontro con l'organismo di volontariato onlus 'Gli amici di Luca', si svolgerà dal 4 al 6 gennaio "finalmente in presenza" con tante iniziative: la Befana della Cna sotto le Due Torri, la Befana ecologica in giro per il centro storico in Trishow (un velocipede a tre ruote che nel 2010 venne pilotato da Maurizio Cevenini con a bordo la befana Carla Astolfi), il nuovo spettacolo di Fantateatro 'Gli elfi di Babbo Natale' al Teatro Duse, la Befana a cavallo all'Ippodromo dell'Arcoveggio.

La manifestazione, presentata da Fulvio De Nigris e Maria Vaccari è un progetto corale fondato sulla mobilitazione di molte istituzioni cittadine. "Il nostro auspicio - hanno spiegato - è che quest'anno il Trishow con la nuova befana Paola Mandrioli venisse guidato dal sindaco Matteo Lepore". La prossima Befana della solidarietà comincia all'Ospedale Maggiore alle 11, nel reparto Pediatria, con la Befana che incontrerà i piccoli ospiti e le loro famiglie, portando loro la calza. Il 5 gennaio alla Casa dei Risvegli 'Luca De Nigris', sempre alle 11, la Befana incontrerà ospiti, familiari, operatori e volontari con il tradizionale Panettone dei Circoli. Il 6 alla stessa ora la Befana della Cna sotto la Torre vedrà l'apertura straordinaria di ArtigianArte, le animazioni di Fantateatro con 'La Befana e i suoi fantamici' ed il giro della Befana tra via Rizzoli, Piazza Maggiore e le Due Torri. Alle 17 tutti al Teatro Duse con Fantateatro che presenta il nuovo spettacolo 'Gli elfi di Babbo Natale', con la regia di Alessandra Bertuzzi. L'incasso sarà devoluto alla Casa dei Risvegli 'Luca De Nigris'. Lo spettacolo sarà un tuffo nell'atmosfera magica del Natale, un viaggio nella poesia e nella dolcezza, accompagnato da tanta musica cantata dal vivo e divertimento. Acrobazie e danze mozzafiato saranno ambientate all'interno della colorata scenografia che rappresenta la casa di Babbo Natale. (ANSA).