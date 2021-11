Cassa Ravenna: via libera soci ad aumento capitale gratuito

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'assemblea straordinaria degli Azionisti della Cassa di Ravenna Spa, presieduta dal Presidente Antonio Patuelli, ha approvato all'unanimità l'aumento gratuito del capitale sociale da 343.498.000,00 euro a 374.063.500,00 attraverso un aumento gratuito del valore nominale delle azioni da 11,80 euro a 12,85 euro ciascuna. Lo si legge in una nota che ricorda come "tale aumento gratuito del capitale sociale viene realizzato utilizzando parzialmente riserve accumulate negli anni dalla Cassa di Ravenna Spa".

L'Assemblea ha inoltre approvato all'unanimità le modifiche statutarie proposte soprattutto al fine di adeguare il testo statutario alle novità introdotte dalla normativa in materia di requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e dalle nuove disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario. (ANSA).