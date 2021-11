Tutti negativi i tamponi delle Zebre Parma di rugby

Sono tutti negativi i tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo dei rugbisti delle Zebre di Parma, rientrato dal Sudafrica all'aeroporto Marconi di Bologna, dopo lo scalo nella notte a Dublino. Lo annuncia su Twitter Michele Dalai, presidente della franchigia parmigiana.

"Seguendo le istruzioni del Ministero della Salute faremo un periodo di isolamento in hotel e altri tamponi prima di tornare a casa. Come giusto, per le nostre famiglie e per tutti i nostri cari. Grazie a tutti", aggiunge. (ANSA).