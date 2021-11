Incendio a Reggio Emilia, evacuata palazzina di cinque piani

(ANSA) - BOLOGNA, 28 NOV - Un incendio è divampato in mattinata, attorno alle 6.40, al piano terra di una palazzina di cinque piani a Reggio Emilia, in via Rabbeno, che è stata evacuata. Nessuno è rimasto ferito, mentre è in corso la ricognizione dei danni.

L'appartamento interessato dalle fiamme è abitato da una famiglia di tre persone: i vigili del fuoco hanno liberato il figlio che era rimasto intrappolato nella cameretta, tagliando le inferriate dalle finestre. (ANSA).