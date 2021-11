Auto contro un albero, morto un ventenne e 4 giovani feriti

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 28 NOV - Un ragazzo di 20 anni è morto stamattina a Riccione in un incidente stradale. Attorno alle 6.50 un'auto, una Fiat 500, con a bordo 5 giovani (tre ragazzi e due ragazze, il più giovane appena 18enne, e due ragazze, la più grande di 22 anni) si è schiantata contro un pino al lato della strada in viale Abruzzi, per cause che sono al vaglio della polizia locale di Riccione.

La vittima è un giovane di 20 anni di Cattolica, di origine albanese, morto sul colpo. I quattro feriti, tre trasportati in elisoccorso al Bufalini e una delle ragazze all'Ospedale Infermi di Rimini, non sarebbero in pericolo di vita. Solo la ragazza trasportata al Bufalini è ricoverata in terapia intensiva.

(ANSA).