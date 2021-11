Torna nel 2022 Bay Fest, festival punk dell'estate

(ANSA) - RIMINI, 27 NOV - Torna dall'11 al 14 agosto 2022 a Bellaria Igea Marina (Rimini) il 'Bay Fest', dopo il rinvio forzato del 2020 e l'edizione ridotta di quest'anno. Organizzato da Hub Music Factory e Lp Rock Events, il festival punk dell'estate propone una ricca line up: oltre ai già annunciati Bad Religion, Millencolin, Circle Jerks, The Bouncing Souls e H2O, si aggiungono capisaldi della scena punk rock e nuove leve come Flogging Molly, Satanic Surfers, Anti Flag, Strung Out, The Flatliners, Get Dead, The Last Gang e gli italiani Raw Power.

Per chi aveva già acquistato i biglietti per il Bay Fest 2020/2021, il ticket resterà valido per la prossima edizione.

Tra i nomi di punta: Bad Religion, definita "la band punk/hardcore più coerente di tutti i tempi", una carriera quarantennale racchiusa nella biografia 'Do what you want'; Flogging Molly, gruppo dallo spirito irlandese, con un caratteristico mix di cornamuse, fisarmoniche e intensi riff punk rock; Millencolin, tra le istituzioni della scuola scandinava anni '90, hanno dimostrato quanto la scena skate punk non sia una prerogativa americana; The Bouncing Souls, una delle band più attese dal pubblico, direttamente dal New Jersey, hanno contribuito alla storia del punk anni Novanta. (ANSA).