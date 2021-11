Pedofilia: anche un imprenditore bolognese fra i 5 arrestati

(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - C'è anche un imprenditore edile bolognese di 45 anni, incensurato e padre di famiglia, fra le cinque persone arrestate in tutta Italia dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, in una indagine che ha smascherato un gruppo chiuso denominato 'Famiglie da Abusi', attivo su una nota piattaforma di messaggistica, dove si scambiavano contenuti con materiale pedopornografico.

In particolare - spiegano gli investigatori - a carico del bolognese è stato isolato un video di breve durata, inviato nel gruppo, che mostra l'uomo intento in pratiche sessuali. Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e l'esclusione dell'occasionalità delle condotte, che avrebbe potuto sfociare in ulteriori e più gravi episodi, hanno convinto il Pm titolare delle indagini a richiedere ed ottenere dal Gip di Bologna la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. (ANSA).