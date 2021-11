Mostre: 'Sinergie', a Parma collettiva di quindici artisti

(ANSA) - PARMA, 27 NOV - ''Sinergie' è il tema della mostra collettiva di quindici artisti, in dialogo con le opere di Mario Schifano e Mimmo Rotella, inaugurata oggi e in programma fino al 28 gennaio alla galleria Art&Co di Parma, in borgo Palmia. La collettiva si basa sulle diverse rifrazioni che l'arte produce e come queste, seppur partendo dallo stesso fascio di luce, creino sinergie che portano ad uno stesso scopo: l'espressione piena della propria creatività e della propria visione artistica.

Diversi sono i mondi proposti e indagati dagli presenti in mostra: Blu XM Magni e le sue geometrie, Marco Catellani che propone figure ancestrali attraverso il suo segno, Simone D'Auria con Mr Spoon, le strade infinite di Antonio Durante e i corpi di Deborah Gardella, le sculture imponenti di Emanuele Giannelli e la street art di Mr Wany. Presenti i decollage moderni di Antonio Longo, i mosaici di Maddalena Saponara e la materia viva di Andrea Terenziani. Viene indagato anche il mondo della fotografia d'autore con tre artisti, Ottavio Celestino e Alessandro Valeri, entrambi residenti al Pastificio Cerere a Roma, e i paesaggi surreali di Barbara Nati. Il ricco percorso espositivo è un'occasione per confrontare stili e creazioni profondamente diversi. (ANSA).