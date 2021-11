Mattarella nomina 'Alfieri' tre giovani emiliano-romagnoli

(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato tre giovanissimi emiliano-romagnoli con l'attestato d'onore di "Alfiere della Repubblica". Sono fra i trenta premiati perché nel 2021 si sono distinti per l'uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia. Una targa di riconoscimento è andato anche all'esperienza bolognese di Radio Immaginaria, per il suo impegno sociale.

I tre Alfieri sono Giovanni Buttafava (16 anni, di Gossolengo nel Piacentino), Aurora Vannucci (16 anni, di Parma) e Chiara Vecchi (13 anni di Monteveglio, nel Bolognese) Giovanni Buttafava è stato premiato per l'impegno volontario con la Croce Rossa profuso durante i periodi di lockdown in aiuto di quanti si trovavano in maggiore difficoltà, in particolare delle persone anziane e con difficoltà di movimento.

Aurora Vannucci, che sogna di diventare scrittrice per ragazzi, ha interpretato, con la scrittura, i problemi e le speranze dei ragazzi della sua età. Ha intenzione di continuare a coltivare la sua passione per il racconto e il romanzo, per ora rivolti al pubblico più giovane. Ha pubblicato raccolte di racconti e ha vinto numerosi premi.

Anche Chiara Vecchi coltiva la passione per la scrittura, immaginando mondi lontani dal suo paese dell'Appennino bolognese. Per lei l'attestato di alfiere è arrivato anche per la sua attività di volontariato nella biblioteca del paese, dove legge favole ai più piccoli.

Radioimmaginaria di Bologna è una radio ideata dai giovani che trasmette per via digitale grazie all'impegno di più di 150 speaker adolescenti, i quali hanno continuato ad andare in onda durante tutto il periodo di lockdown, raccontando la vita dei propri coetanei in tempo di pandemia. (ANSA).