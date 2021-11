Da X Factor a 'Prendila come vuoi', nuovo singolo per Santi

(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - Dopo l'esperienza a X Factor 2020, arriva un nuovo capitolo musicale per Filippo Santi, in arte Santi, cantautore Bolognese classe 2002. E' uscito infatti da pochi giorni (il 12 novembre) il singolo "Prendila come vuoi", distribuito da Artist First. Scelto da Emma Marrone per far parte della sua squadra e forte del successo dei primi inediti Bonsai e Morrison, prodotti da Frenetik & Orang3, il nuovo singolo (disponibile su Spotify), vede i contributi in studio di Ballo, fondatore dei Lùnapop e collaboratore storico di Cesare Cremonini, e Michelangelo, producer di Blanco.

"Prendila come vuoi" racconta la difficoltà nel gestire un rapporto, il desiderio di libertà e il mettersi in gioco per provare nuove esperienze, dopo il buio di una costrizione.

'Prendila come vuoi' è il coraggio di dire basta e credere di nuovo in sé stessi. Il sound pop rock del brano è influenzato dal Britpop, con rimandi elettronici che riportano l'ascoltatore in un'atmosfera nostalgica.

Nell'estate 2021 Santi ha aperto le date di Torino e Bologna del 'Fortuna Tour' di Emma Marrone e allo stesso tempo si è chiuso in studio per mettersi al lavoro con Simone Santi (batterista/producer) e Lorenzo Macchiavelli (chitarrista/ producer) per la realizzazione di diversi brani, tra questi il primo singolo da poco uscito. (ANSA).