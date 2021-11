Imprese: da Unicredit 10 milioni a Sacmi con garanzia Sace

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Unicredit ha concesso un finanziamento di 10 milioni di euro alla Sacmi di Imola, attiva nelle tecnologie per l'industria della ceramica, degli imballaggi e degli alimentari, garantiti da Sace. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione ha lo scopo di sostenere gli investimenti in sviluppo sostenibile in linea con le indicazioni del Pnrr. In particolare la linea di credito 'sustainability-linked' ha una durata di 8 anni e prevede la variazione del tasso di interesse al raggiungimento di uno specifico obiettivo ambientale (Kpi) che certifica l'incremento annuale dell'approvvigionamento dell'energia da fonti rinnovabili. (ANSA).