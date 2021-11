Violenza donne: 'Fiamma Viva' per trent'anni Casa a Bologna

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Casa delle donne di Bologna presenta 'Fiamma Viva', un intervento artistico a cura di Cheap realizzato da To/Let, un'opera di street art orizzontale che si propone di raccontare l'attivismo della Casa e rappresenta un patrimonio per la città.

Realizzata in collaborazione con il Quartiere Porto Saragozza grazie ad un patto di collaborazione, l'opera si trova all'interno dei Giardini Lorusso in via Ludovico Berti. Si tratta di un progetto che mette in relazione l'attuale edizione del festival 'La Violenza Illustrata' con l'edizione precedente, poiché nasce da un progetto avviato in occasione dei 30 anni della Casa delle donne per non subire violenza nel 2020. In occasione della 15/a edizione del festival, la Casa delle donne ha presentato il progetto, in collaborazione con Cheap (un progetto di arte pubblica nato nel 2013 dall'intesa creativa di sei donne), per la realizzazione di un wall per le donne.

L'obiettivo era quello di realizzare un intervento artistico che simboleggiasse e rappresentasse l'impegno collettivo contro la violenza alle donne. Per realizzarlo è stato aperto un crowdfunding, che ha raccolto oltre 2500 euro grazie al sostegno di 83 donatrici e donatori. Così, ad un anno di distanza e grazie al sostegno di Cheap, delle To/Let (duo di artiste che lavora su progetti in relazione allo spazio architettonico fisico e sensoriale), delle sostenitrici e dei sostenitori che hanno partecipato al crowdfunding, del Comune di Bologna e del Quartiere Porto Saragozza, si è arrivati all'inaugurazione di un intervento artistico corale e collettivo, che "nel raccontare l'attivismo della Casa delle donne negli ultimi 30 anni si fa rappresentazione della lotta contro la violenza sulle donne".

