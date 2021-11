'Memoryscapes', il cibo e la società nei film di famiglia

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Molto prima delle foto scattate con lo smartphone e degli hashtag di Instagram, la rappresentazione del cibo ha sempre rivestito un interesse centrale nelle memorie private degli italiani: è quanto emerge dalle pellicole custodite da Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, che in occasione di Foto/Industria 2021, dedicata al Food, ha montato sequenze d'archivio provenienti da famiglie e dal mondo produttivo in 'Memoryscapes-Il nostro pane quotidiano', in programma sabato 27 novembre (ore 20.30) all'Auditorium del Mast (ingresso gratuito su prenotazione: www. fotoindustria.it/eventi/).

Il filmato, realizzato in collaborazione con la casa di produzione Kiné, verrà sonorizzato dal vivo da Enrico Gabrielli e Corrado Nuccini con musiche da loro composte. Nelle rappresentazioni del cibo che emergono dagli archivi filmici privati si ritrova l'immagine più autentica e la memoria più intima dell'Italia del Novecento: attorno ad esso, infatti, ruotano e vengono filmate molte attività, dal lavoro alle ritualità sociali, catturate dall'occhio della cinepresa, complice e testimone delle rappresentazioni. Nei filmati scorrono immagini della produzione, della preparazione e della distribuzione del cibo, così come della convivialità e della condivisione. Il cibo offre dunque l'occasione per un viaggio inedito nell'Italia del lavoro e del tempo libero, nell'evoluzione dei costumi così come in quella dei generi, disegnando un itinerario visivo che attraversa nei decenni gli spazi e i luoghi che hanno fatto la nostra storia e hanno costruito il nostro quotidiano: campi, fabbriche, mercati, negozi, trattorie, abitazioni, con le loro cucine e i loro pranzi di festa.

Memoryscapes (www.memoryscapes.it) è il primo archivio digitale delle pellicole private dell'archivio di Home Movies, frutto di un lavoro quasi ventennale di archiviazione e digitalizzazione: una serie di percorsi tematici e geografici dove esplorare paesaggi, strade, volti, gesti, oggetti della memoria. (ANSA).