Maltempo: neve al Passo delle Radici nel Modenese

Neve al Passo delle Radici, nel Modenese. E' partito con un intervento di spalatura sulla strada Provinciale 324 nel comune di Frassinoro il piano neve della Provincia di Modena: in mattinata i mezzi sono intervenuti per tenere pulito il tratto di strada, dove sono caduti, nella notte, i primi fiocchi, quattro centimetri di neve, limite per il quale è prevista l'uscita dei mezzi. (ANSA).