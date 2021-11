Covid: in Emilia-Romagna oltre 1.300 casi e undici morti

Sono 1.307 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 35mila tamponi registrati. Di questi 514 sono asintomatici, individuati attraverso le attività di contact tracing. Ed è pesante anche il bilancio dei decessi che sono undici: cinque in provincia di Bologna, due nel Modenese e nel Ravennate, uno in provincia di Forlì-Cesena e di Ferrara, tutti sopra i 70 anni. Crescono anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 63 pazienti, come ieri, negli altri reparti Covid 574, ovvero 14 in più.

In termini di diffusione del contagio l'area maggiormente sotto osservazione è la Romagna, con 270 casi nella provincia di Forlì-Cesena, 155 a Rimini e 131 a Ravenna. Sono invece 252 (ma con una popolazione molto maggiore) i contagi in provincia di Bologna, 64 dei quali nell'Imolese. (ANSA).