Covid: a Bologna mascherina obbligatoria in centro storico

Anche nel centro storico di Bologna è in vigore l'obbligo della mascherina. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Matteo Lepore: da domani fino al 9 gennaio bisognerà indossare la mascherina all'aperto nell'area delimitata dai viali di circonvallazione.

"Dobbiamo dare un messaggio a tutti i bolognesi molto chiaro - ha detto il sindaco - stiamo lavorando bene insieme, ma non è finita. Il senso di responsabilità ci ha salvati, ma non possiamo buttare a mare tutti i sacrifici fatti. A Bologna la situazione è particolare, perché c'è un centro storico frequentato da molte persone. Negli assembramenti la mascherina è obbligatoria, non possiamo garantire a tutte le persone di girare senza finire in un assembramento. Ma è anche un messaggio: significa che bisogna tenere alta la guardia ed essere tutti parte attiva, nessuno escluso". (ANSA).