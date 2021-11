Uccisa al parco: Gip conferma il carcere per Genco

Conferma della custodia cautelare in carcere per Mirko Genco, 24enne reo confesso dell'omicidio dell'ex compagna Juana Cecilia Loayza, uccisa nella notte tra venerdì e sabato in un parco a Reggio Emilia. Lo ha deciso il Gip, all'esito dell'udienza di ieri, pur non convalidando il fermo perché per il comportamento dell'indagato, difeso dall'avvocato Alessandra Bonini, non ravvisa il pericolo di fuga.

Genco risponde di omicidio pluriaggravato, violenza sessuale, porto abusivo d'armi, violazione di domicilio e appropriazione indebita. (ANSA).