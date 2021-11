Teatro: Bahamuth di Rezza e Mastrella all'Arena del Sole

Il 26 e 27 novembre (alle 20.30 e alle 19) il Teatro Arena del Sole di Bologna ospita una coppia artistica unica nel panorama teatrale contemporaneo, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, con uno dei loro spettacoli storici, Bahamuth. Rezza e Mastrella calcano insieme le scene dal 1987: lui performer-autore, lei artista-autrice, hanno sempre firmato a quattro mani i loro progetti, opere divertenti e irriverenti, anarchiche e surreali che nel 2018 gli hanno fatto guadagnare il Leone d'Oro alla carriera per il Teatro.

Bahamuth prende le mosse dal Manuale di zoologia fantastica di Jorge Luis Borges e Margarita Guerrero: un misterioso pesce legato alla mitologia babilonese che sostiene sulla propria schiena il mondo. Il lavoro di ideazione dello spazio scenico è durato due anni: in una scatola, un giocattolo di metallo, legno, stoffa verde e aria, un uomo trascorre l'agonia che lo porterà a una nuova vita fatta di rigurgiti tribali e storie passate, inquinate da problematiche contemporanee. In scena anche due giovani (Ivan Bellavista e Neilson Bispo Dos Santos), due elementi dinamici che mettono in moto le possibilità meccaniche della struttura: ruotano le ali leggere e svolazzanti che chiudono la scatola e si mostrano indaffarati intorno al "fardello uomo", entrano in scena rompendo la solitudine del protagonista e la staticità della scultura. Il susseguirsi delle vicende è una sorta di montaggio cinematografico, con una sequenza drammaturgica costruita mettendo in relazione i frammenti di storie con i movimenti e con i ritmi sonori della parola recitata in corsa. (ANSA).