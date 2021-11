Covid: terza dose dopo 5 mesi, un Sms con indicazioni

Deciso dal Governo l'anticipo a cinque mesi, dai sei previsti sino ad ora, per la somministrazione della terza dose di vaccino arrivano le indicazioni operative, da parte della Regione Emilia-Romagna alle Aziende sanitarie attive sul territorio. Nel dettaglio - spiega la stessa Regione - le Aziende sanitarie invieranno un Sms contenente la data, l'orario e il luogo di prenotazione della seduta vaccinale. Rimangono attive per i cittadini le possibilità di prenotare anche attraverso i Cup e il Fascicolo sanitario elettronico.

Il messaggio indicherà anche come richiedere il cambio o la disdetta della prenotazione fatta. Le prenotazioni per la terza dose in Emilia-Romagna sono aperte per tutti i cittadini con 40 e più anni e per chi, a prescindere dall'età, sia stato vaccinato con Johnson & Johnson. Le prenotazioni sono aperte, a prescindere dall'età, anche per tutto il personale sanitario.

Per tutti, la condizione per prenotarsi è di essere in prossimità della scadenza del periodo di almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario.

Inoltre, nella comunicazione inviata alle Aziende sanitarie, la Regione invita ad accelerare la somministrazione della terza dose per gli ospiti e gli operatori delle case residenze per anziani e nelle residenze sanitarie assistenziali, senza dimenticare chi è in assistenza domiciliare o è impossibilitato a muoversi da casa. (ANSA).