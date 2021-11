Roberto Bozzi nuovo presidente di Confindustria Romagna

L'imprenditore Roberto Bozzi è il nuovo presidente di Confindustria Romagna: succede a Polo Maggioli e guiderà l'associazione nel quadriennio 2021-2025. L'assemblea degli industriali romagnoli, riunita oggi in sessione privata al Grand Hotel di Castrocaro Terme, ha formalizzato la sua designazione fatta dal Consiglio direttivo a ottobre.

"E' per me un grande onore, e una grande responsabilità - osserva il neopresidente degli industriali romagnoli -: la sfida che raccolgo è di continuare sulla strada intrapresa da Paolo Maggioli, che ha saputo guidare saldamente l'associazione ampliandone la rappresentanza nonostante le difficoltà della pandemia, e dando concretezza alla visione che gli imprenditori delle tre province romagnole indicarono sette anni fa proprio qui, a Castrocaro - aggiunge Bozzi - La mia presidenza sarà improntata fortemente sulla collegialità. Ringrazio i colleghi che ho chiamato al mio fianco come vicepresidenti, ma anche tutti coloro che avranno parte attiva: l'impegno sarà importante e il lavoro di squadra è il carburante che permette a persone comuni di ottenere risultati non comuni".