Il Parma esonera Maresca, atteso Iachini

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - Cambio di direzione tecnica del Parma. Il club emiliano ha esonerato Enzo Maresca e si accinge ad ufficializzare l'ingaggio di Beppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina. L'ufficialità è attesa entro sera e domani il nuovo allenatore crociato sarà a Collecchio per dirigere il primo allenamento.

L'esonero di Maresca arriva dopo tredici giornate di campionato dove il Parma ha conquistato solo quattro vittorie e cinque pareggi. Domenica al Tardini gli emiliani avevano pareggiato 1-1 con il Cosenza uscendo dallo stadio subissati dai fischi della tifoseria di casa.

Maresca ha un contratto triennale con il club del presidente americano Kyle Krause, per Iachini si starebbe ipotizzando un accordo fino a giugno 2023. (ANSA).