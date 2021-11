Da impronta Polizia individua banda ladri di appartamenti

La squadra mobile della Questura di Bologna ha individuato una banda di ladri specializzata in furti in appartamento che, in ottobre, in tre giorni ha messo a segno sette colpi. Il gruppo, che si muoveva a bordo di un'auto intestata a prestanome che lasciavano parcheggiata nella 'base' a Lavino di Mezzo, frazione di Anzola dell'Emilia, ha derubato abitazioni in provincia di Bologna e a Vignola nel Modenese.

Sono ancora in corso accertamenti: da una prima stima la banda avrebbe rubato 15mila euro in contanti e oggetti di valore, da orologi a monete in oro passando per borse firmate, per almeno 40mila euro. Oltre al veicolo usato per raggiungere i condomini che prendevano di mira, segnalato agli agenti anche dalle vittime dei furti, importante è stata la scoperta di una impronta digitale rilevata su uno scontrino trovato insieme ad attrezzi e apparecchi, regolarmente acquistati, usati per tagliare inferriate o forzare finestre. Il borsone era stato nascosto in una radura a Lavino di Mezzo ed è stato recuperato dagli investigatori. Dall'impronta analizzata dalla scientifica, è stato possibile risalire al profilo di un 25enne di origine albanese ritenuto dagli agenti, coordinati negli accertamenti dal pm Stefano Dambruoso, il vertice della banda: con lui agivano anche due connazionali di 39 e 29 anni e un 27enne di nazionalità moldava. Nei loro confronti, giovedì la squadra mobile ha eseguito, su ordine del pm Dambruoso, quattro fermi di indiziato di delitto per furto. Le perquisizioni, nell'auto e nelle loro abitazioni, ha permesso di rinvenire anche oggetti di valore rubati. A seguito dell'udienza di convalida, il Gip ha disposto per i tre uomini di origine albanese la custodia cautelare in carcere, per il 27enne il divieto di dimora a Bologna.