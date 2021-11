Covid: in E-R lieve calo casi a 850, altri 9 decessi

Lieve calo di casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna, sotto la soglia dei mille superata nei giorni scorsi: oggi i nuovi contagi sono 850 su oltre 36.700 tamponi delle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri, si riempiono ancora le terapie intensive con sei pazienti in più per un totale di 63 persone mentre nei reparti Covid ci sono 553 degenti, quattro in meno da ieri. Altri nove i decessi con Covid-19, il più giovane un 74enne a Bologna e il più anziano una 96enne del Ferrarese. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

La situazione dei contagi nelle province vede l'area metropolitana di Bologna con 276 nuovi casi, poi Forlì-Cesena (151), Modena (108), Rimini (100).

I casi attivi ad oggi sono 15.391 (+566), di cui il 96% in isolamento domiciliare.