Una è no vax e l'altra se ne va, paese resta senza medico

Monterenzio, comune di circa 6mila abitanti dell'Appennino bolognese, non ha più un medico di base per la sua frazione più popolosa, quella di Pizzano: il problema è sorto tre mesi fa quando la storica dottoressa di base locale è stata allontanata perché 'no vax' - fu tra i primi medici sospesi - e al suo posto l'Ausl di Bologna aveva mandato un'altra dottoressa che, però, è andata via senza avere un rimpiazzo. "È un territorio vasto quello di Monterenzio, che si compone di una strada principale, il cuore del comune, e poi diverse frazioni anche su vallate. Ad essere rimasta senza medico è una frazione, quella di Pizzano, la più popolosa, con notevoli disagi per la popolazione". Così all'ANSA Ivan Mantovani, sindaco di Monterenzio. Dopo che la dottoressa è stata sospesa perché non si è vaccinata al Covid-19, "i suoi pazienti sono stati presi in carico da una sostituta, che ha avuto non pochi problemi all'inizio, anche a reperire cartelle cliniche e altro. Non è stato facile l'instaurarsi di un nuovo rapporto di fiducia con gli assistiti. E ora con la nuova dottoressa andata via siamo a punto e da capo. Chiediamo attenzione". Monterenzio per la sua conformazione è molto frazionata su un territorio montano. Ci sono altri quattro medici di base che fanno riferimento al comune, "ed è su di loro che magari verranno per il momento spalmati i pazienti senza dottore di riferimento, ma con un disagio notevole visto che magari dovranno spostarsi tra frazioni in vallate anche abbastanza distanti fra di loro".