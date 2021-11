È morto il ristoratore Gianfranco Bolognesi, re della Frasca

Lutto nell'enograstronomia italiana e non solo. È morto, dopo lunga malattia, Gianfranco Bolognesi, 82 anni fra meno di un mese. La sua vita è sempre stata legata al cibo. Prima al vino raggiungendo traguardi prestigiosi, culminati nel 1974 con il titolo di miglior sommelier italiano.

Ma la sua notorietà internazionale si deve alla Frasca, il suo ristorante aperto a Castrocaro nel 1971. Già nel 1975 arrivò la prima prestigiosa stella Michelin, bissata dalla seconda nel 1986. Stelle conquistate e mantenute per ben 26 anni: un record imbattuto nella gastronomia italiana. Chiusa l'avventura della Frasca a Castrocaro, considerato uno dei sette ristoranti che hanno fatto la storia della ristorazione italiana, si era spostato sulla riviera romagnola, a Milano Marittima. Esperienza però di breve durata, prima di passare il timone dell'attività di famiglia alla figlia Melania, lasciando in numerosi e ricercati libri le ricette frutto della sua lunga attività.

Alcuni mesi fa Bolognesi aveva perso Bruna, da 60 anni la compagna di una vita, personale e professionale.